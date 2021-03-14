14 марта в Украине отмечают День Украинского добровольца Решение о его праздновании было принято 17 января 2017 Постановлением № 1822 Верховной Рады Украины «Об установлении Дня украинского добровольца». С целью укрепления патриотического духа в обществе, повышение общественного внимания и заботы об участниках добровольческих формирования Дня Украинского добровольца был вынесен на государственный уровень. В этот день украинцы чествуют мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Празднование Дня Украинского добровольца именно 14 марта выбрано не случайно. Именно в этот день 2014 с Майдана на тренировочную базу в Новых Петровцах отправились первые добровольцы, где начали подготовку к участию в борьбе за территориальную целостность Украины. Вклад первой волны добровольцев трудно переоценить, ведь на первом этапе войны Украина столкнулась с тем, что далеко не все профессиональные военные были готовы защищать свое государство. Добровольческие батальоны позволили провести мобилизацию и подготовить профессиональную замену добробатам. В Киевском городском Дворце ветеранов состоялся онлайн-марафон ко Дню украинского добровольца. Программа мероприятия предусматривает онлайн-урок патриотического воспитания молодого поколения украинский «Урок победы», церемонию передачи Украине от западных партнеров американского руководства «Легкая черепно-мозговая травма. Реабилитационный инструментарий », который используют в США. Кроме этого, в рамках марафона будут представлены онлайн-проект «Эпоха памяти», в рамках которого ветераны, волонтеры, общественные деятели рассказывать о событиях военного конфликта на востоке Украины, историю украинских добровольческих формирований. Организаторы отмечают, что цель марафона — объединить украинский для сохранения истории Украины, почтить память павших украинских воинов, сформировать чувство патриотизма у молодого поколения.