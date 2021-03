Погода в Украине 14 марта будут с осадками, штормовым ветром и ночными заморозками. Местами и днем температура воздуха будет держаться не выше 5 градусов. При этом на западе и юге страны уже по-весеннему тепло. Об этом сообщает Укргидрометцентр. В воскресенье, 14 марта, ночью в юго-восточной части страны ожидается небольшой мокрый снег, днем на крайнем западе небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м / с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юга, местами порывы ветра 15-20 м / с, в Карпатах 25-30 м / с. Запад страны ожидает дождливая, но теплая погода. Максимальные показатели тепла достигнут отметки в +8 … + 11 ° C. Температура воздуха ночью 0 … + 3 ° C. Северный регион Украина будет радовать солнечная и теплая погода. Термометры покажут +5 … + 10 градусов днем. Ночью от -1 до +4 ° C.

Прогноз погоды на 14 марта

На востоке завтра будет холоднее — температура воздуха ночью -5 …- 2 ° C, днем +3 … + 6 ° C. При этом существенных осадков не ожидается. На юге страны ожидается переменная облачность, без дождей и снега. Температура воздуха ночью 0 … + 4 ° С, днем +6 … + 11 ° С. В Киеве осадков не ожидается. Ночью и утром на дорогах местами гололед. Ветер преимущественно южный, 7-12 м / с, днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 0-2 ° тепла, днем 8-10 ° тепла.