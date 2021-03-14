Ракета-носитель Falcon 9 стартует на орбиту с очередной партией из 60 миниспутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытие системы Starlink. Об этом информирует SpaceX. Запуск планируется осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди, в штат Флорида в 13:01 по Киеву. Это будет уже 22 вывода на орбиту группы интернет-спутников. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1263 космических аппаратов. Сейчас компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1203 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 марта.

Первый многократный степень Falcon 9 компания Маска запускать по десять раз, затем их осматривать, менять изношенные детали и использовать еще до 90 раз.

Компания Илона Маска — мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их более 1000, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 тысяч.

Ракета Falcon 9, которая используется для доставки спутников системы Starlink на орбиту, за один вылет может доставить максимум 60 аппаратов. Большее количество спутников сможет выводить космический корабль компании Маска — Starship, который сейчас тестируют.

Напомним, 4 марта, основатель SpaceX Илон Маск никак не отреагировал на взрыв корабля Starship в конце испытания. В то же время он отметил удачную посадку. К слову, SpaceX отменила запуск ракеты-носителя за полторы минуты до старта.

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