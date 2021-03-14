Ракета-носитель Falcon 9 стартует на орбиту с очередной партией из 60 миниспутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытие системы Starlink. Об этом информирует SpaceX. Запуск планируется осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди, в штат Флорида в 13:01 по Киеву. Это будет уже 22 вывода на орбиту группы интернет-спутников. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1263 космических аппаратов. Сейчас компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1203 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 марта.
Напомним, 4 марта, основатель SpaceX Илон Маск никак не отреагировал на взрыв корабля Starship в конце испытания. В то же время он отметил удачную посадку. К слову, SpaceX отменила запуск ракеты-носителя за полторы минуты до старта.