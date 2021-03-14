За прошедшие сутки, 13 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. «В районе ответственности оперативно-тактической группировки« Восток », вблизи населенного пункта Пески, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В этом же направлении, применив беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер», вооруженные формирования Российской Федерации сбросили над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17 », — говорится в сообщении. В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», рядом с населенным пунктом Южное, российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов. Как отмечается, на обстрелы противника украинские воины открывали огонь. Боевых потерь в рядах ВСУ нет. О грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории сообщает также Украинская сторона СЦКК. «В частности, российские наемники совершили ряд провокаций с применением запрещенного вооружения, целью которых было искусственное обострение ситуации в районе населенных пунктов Пески и Водяное Донецкой области, с последующим ложному обвинению подразделений Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданской инфраструктуры окраин Донецка. Так, накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы наемники прибегли к фальсификации и распространения откровенно ложных сообщений для формирования альтернативного повестку дня этого заседания. Для введения в заблуждение населения временно оккупированных территорий оккупанты и дальше тиражируют фейки силового сценария решения конфликта на Донбассе », — указывается в сводке. В штабе ООС отмечают, что подразделения ВСУ неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств. С начала текущих суток, 14 марта, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Пески противник применил ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие. Неподалеку Катериновки российско-оккупационные войска открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А рядом с населенным пунктом Опытное оккупанты обстреляли украинские позиции, применив подствольный гранатомет. Боевых потерь среди украинских военных нет. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. «Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня», — отмечают в штабе ООС.