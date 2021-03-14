Популярность никому не гарантирует вечной жизни. Это утверждение касается и автомобилей. И подтверждений тому очень много. К примеру. Volkswagen Beetle когда был мировым бестселлером. Но это не спасло его от небытия. В 2019 году автомобиль был окончательно снят с производства. И пока немецкая компания не планирует возрождать эту модель. Однако некоторым моделям все же удалось получить вторую жизнь. Хотя в некоторых случаях они изменились до неузнаваемости. Например, с минивэнов превратились в кроссоверы. Или с внедорожников на пикапы. Не обошел «восставшие» модели и мировая тенденция к электрификации. Почти все «заново рожденные» имеют гибридную, либо полностью электрическую силовую установку. Но самое главное — это, то, что некоторые из этих культовых моделей официально представлены в Украине. Другие же пока не доехали до наших дорог. Однако, уверены, рано или поздно они появятся в нашей стране. Хотя бы в «серых» дилеров. Итак, «Главком» собрал 10 самых интересных моделей, которые за последние несколько лет появились из небытия.
GM Hummer
Hummer — один из самых именитых внедорожников в мире. Автомобиль сняли с производства в 2010 году. Казалось, что на этом в истории модели с военным прошлым поставили жирную точку. Но владелец марки — концерн General Motors — решил возродить легендарный бренд. Причем в виде электрического вездехода. Электрический Hummer получит несколько вариантов силовых установок, в том числе и трехмоторный с отдачей около тысячи лошадиных сил. Подробности о емкости аккумуляторов, запас хода и максимальной скорости появятся ближе к дебюту модели, который должен был состояться в мае 2020 года. Однако из-за карантина презентацию перенесли на осень. В продажу новый Hummer поступит во второй половине 2021-го. Первым появится пикап. А позже выйдет и обычный внедорожник. Подробнее об этом — по ссылке.
Ford Bronco
Классический Ford Bronco сняли с производства в 1996 году. Но в 2020-м американцы представили новое поколение модели. Возрожденный Bronco имеет рамную конструкцию, унифицированную с пикапом Ranger. Модель дебютировала в трех- и пятидверном исполнениях. Причем пятидверная предложена впервые. Американцам доступны семь уровней оснащения, лимитированная серия First Edition и вариант с внедорожным пакетом Sasquatch. Последний отличается увеличенным на 56 миллиметров дорожным просветом, 35-дюймовыми грязевыми покрышками и другими настройками подвески. Базовым мотором стал EcoBoost объемом 2,3 литра, который выдает 273 лошадиных силы и 420 Нм крутящего момента. Пару ему составляет 7-ступенчатая «механика» или 10-диапазонная автоматическая коробка передач. Как и в Jeep Wrangler, для Bronco доступные варианты трансформации: можно демонтировать секции крыши и дверей, помещаются в багажник.
Citroen C4
Сторонники марки хорошо помнят хэтчбек Citroen C4. -За низкого спроса компания убрала модель с продажи. Но незабула о ней. На этот раз с C4 решили сделать кроссовер, который построили на одной платформе с новым Peugeot 2008. Новый С4 получил фирменную подвеску Citroen, которую сравнивают с «ковром-самолетом». Скорее всего, в Украине новинка появится в 2021 году. В линейке моторов следует ожидать дизельные агрегаты мощностью 110 и 130 лошадиных сил. Топовой трансмиссией станет 8-ступенчатый японский «автомат» (как на Peugeot 2008).
Mitsubishi Lancer
Кто не помнит Mitsubishi Lancer, то, видимо, совсем не интересуется автомобилями. Для Украины эта модель когда-то была почти культовой. Но в 2017 году ее сняли с производства. Однако после того, как совладельцем Mitsubishi стал альянс Renault-Nissan, появилась информация о том, что Lancer возродится в виде кроссовера. Скорее всего, новинку построят на одной платформе с Nissan Juke и Renault Captur. А вот стилистически новый «Лансер» будет похож на концепт e-Evolution (на фото), дебютировавший еще 2017 года.
Land Rover Defender
Land Rover Defender 2020 сохранил от предшественника только название. И если старый «Защитник» был настоящим «олдскульных» внедорожником, то новый — это вездеход с приставкой «смарт». Его можно назвать наиболее «умным» внедорожником современности. Он ушел далеко вперед от своих не менее знаменитых собратьев — Suzuki Jimny и Jeep Wrangler. Прежде всего, «Дефендер» умеет существенно наращивать дорожный просвет. Так, например, штатный клиренс внедорожника с пневматической подвеской — 216 миллиметров. Ничего выдающегося. Однако он может подняться на пневматических баллонах до впечатляющей высоты в 291 миллиметр. Но и это еще не все. Если электроника видит, что машина «сидит» на брюхе, то поднимет ее на 35 миллиметров. А если не хватит и этого, то водитель может принудительно нарастить просвет еще на 35 миллиметров, доведя его до фантасмагорической величины — 361 миллиметр.
Ford Puma
Когда Ford выпускал малоизвестное в Украине купе под названием Puma. Но его сняли с производства. Вместо него появился совсем другой автомобиль, но с той же названием. Современная Puma — это совершенно новый кроссовер в линейке компании. Украинские дилеры предлагают новинку исключительно с литровым бензиновым мотором, который выдает 125 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента. Представители «Форда» утверждают, что новинка получила рекордный по объему в своем классе багажник — 456 литров.
Tesla Roadster
Roadster — первый электромобиль американской компании. Он выпускался всего около четырех лет — с 2008 по 2012 год, после чего был снят с производства. Но в 2017 году «Тесла» представила совершенно новый Roadster с невероятными техническими характеристиками. Автомобиль получил три электромотора, максимальный крутящий момент которых достигает 10 000 Нм, а также батарею емкостью 250 киловатт-часов. В компании утверждают, что спорткар сможет ускоряться с нуля до 97 километров в час за 1,9 секунды, а 160 километров в час машина наберет за 4,2 секунды. Максимальная скорость — 400 километров в час. Запас хода по трассе составит около тысячи километров.
Volkswagen T1
Volkswagen T1 — это легендарное первое поколение фургона Transporter, которое выпускалось с 1950 по 1967 годы. Автомобиль стал символом своей эпохи и практически неотъемлемой частью культуры хиппи. Поклонникам классических транспортеров приходится отыскивать уцелевшие экземпляры и заниматься их реставрацией. Однако совсем скоро можно будет купить электрическую версию Volkswagen T1. Электромобиль в стиле классического «буса» должен увидеть свет в 2022 году. Технические характеристики новинки пока не разглашаются. Концепт, показанный в начале 2017 года, получил два электромотора на 369 лошадиных сил и батарею емкостью 111 киловатт-часов. Заявленный запас хода — 600 километров.
BMW Isetta
Для Украины BMW Isetta — это экзотика, которую большинство видела разве что на фотографиях. Однако этот малыш был очень популярен в послевоенной Европе. Возрождением немецкой классики занялась швейцарская Micro-Mobility. В 2020 году компания объявила премьеру второго поколения модели, которая состоится в ближайшее время. Автомобиль оснастили электрической установкой. Разгон с нуля до 50 километров в час занимает у электромобиля пять секунд, а максимальная скорость составляет 90 километров в час. Заявленный запас хода на одной зарядке составляет 200 километрам. Производство электромобиля наладят в Италии. А в продажу новинка поступит в 2021 году.
Toyota Venza
Когда Toyota Venza продавалась в Украине. Тогда это была смесь минивэна с универсалом. Однако в 2015 году из-за низкого спроса японцы сняли модель с производства. Но на этом история «Венза» не закончилась. В 2020 году модель возродилась в виде кроссовера. Venza построена на той же платформе, что и хорошо известны в Украине Camry и RAV4. Гибридная силовая установка кроссовера может работать в электрическом режиме. Его можно использовать для поездок на небольшие расстояния. Также автомобиль оснащен системой, которая анализирует маршрут и запоминает места, где автомобиль зачастую тормозит или останавливается, чтобы в следующий раз заранее сообщить водителю о необходимости отпустить педаль газа для экономии топлива.
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