Популярность никому не гарантирует вечной жизни. Это утверждение касается и автомобилей. И подтверждений тому очень много. К примеру. Volkswagen Beetle когда был мировым бестселлером. Но это не спасло его от небытия. В 2019 году автомобиль был окончательно снят с производства. И пока немецкая компания не планирует возрождать эту модель. Однако некоторым моделям все же удалось получить вторую жизнь. Хотя в некоторых случаях они изменились до неузнаваемости. Например, с минивэнов превратились в кроссоверы. Или с внедорожников на пикапы. Не обошел «восставшие» модели и мировая тенденция к электрификации. Почти все «заново рожденные» имеют гибридную, либо полностью электрическую силовую установку. Но самое главное — это, то, что некоторые из этих культовых моделей официально представлены в Украине. Другие же пока не доехали до наших дорог. Однако, уверены, рано или поздно они появятся в нашей стране. Хотя бы в «серых» дилеров. Итак, «Главком» собрал 10 самых интересных моделей, которые за последние несколько лет появились из небытия.

GM Hummer

GM Hummer EV

Ford Bronco

Ford Bronco

Citroen C4

Citroen C4

Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Lancer

Land Rover Defender

Land Rover Defender

Ford Puma

Ford Puma

Tesla Roadster

Tesla Roadster

Volkswagen T1

Volkswagen T1

BMW Isetta

BMW Isetta

Toyota Venza

Toyota Venza

Читайте также: «Зеленый» 2021: в Украине дебютирует рекордное количество электромобилей

Эксперты выбрали автомобиль 2021 в Европе

В Украине упростили процедуру выдачи водительских прав и регистрации авто

Hummer — один из самых именитых внедорожников в мире. Автомобиль сняли с производства в 2010 году. Казалось, что на этом в истории модели с военным прошлым поставили жирную точку. Но владелец марки — концерн General Motors — решил возродить легендарный бренд. Причем в виде электрического вездехода. Электрический Hummer получит несколько вариантов силовых установок, в том числе и трехмоторный с отдачей около тысячи лошадиных сил. Подробности о емкости аккумуляторов, запас хода и максимальной скорости появятся ближе к дебюту модели, который должен был состояться в мае 2020 года. Однако из-за карантина презентацию перенесли на осень. В продажу новый Hummer поступит во второй половине 2021-го. Первым появится пикап. А позже выйдет и обычный внедорожник. Подробнее об этом — по ссылке.Классический Ford Bronco сняли с производства в 1996 году. Но в 2020-м американцы представили новое поколение модели. Возрожденный Bronco имеет рамную конструкцию, унифицированную с пикапом Ranger. Модель дебютировала в трех- и пятидверном исполнениях. Причем пятидверная предложена впервые. Американцам доступны семь уровней оснащения, лимитированная серия First Edition и вариант с внедорожным пакетом Sasquatch. Последний отличается увеличенным на 56 миллиметров дорожным просветом, 35-дюймовыми грязевыми покрышками и другими настройками подвески. Базовым мотором стал EcoBoost объемом 2,3 литра, который выдает 273 лошадиных силы и 420 Нм крутящего момента. Пару ему составляет 7-ступенчатая «механика» или 10-диапазонная автоматическая коробка передач. Как и в Jeep Wrangler, для Bronco доступные варианты трансформации: можно демонтировать секции крыши и дверей, помещаются в багажник.Сторонники марки хорошо помнят хэтчбек Citroen C4. -За низкого спроса компания убрала модель с продажи. Но незабула о ней. На этот раз с C4 решили сделать кроссовер, который построили на одной платформе с новым Peugeot 2008. Новый С4 получил фирменную подвеску Citroen, которую сравнивают с «ковром-самолетом». Скорее всего, в Украине новинка появится в 2021 году. В линейке моторов следует ожидать дизельные агрегаты мощностью 110 и 130 лошадиных сил. Топовой трансмиссией станет 8-ступенчатый японский «автомат» (как на Peugeot 2008).Кто не помнит Mitsubishi Lancer, то, видимо, совсем не интересуется автомобилями. Для Украины эта модель когда-то была почти культовой. Но в 2017 году ее сняли с производства. Однако после того, как совладельцем Mitsubishi стал альянс Renault-Nissan, появилась информация о том, что Lancer возродится в виде кроссовера. Скорее всего, новинку построят на одной платформе с Nissan Juke и Renault Captur. А вот стилистически новый «Лансер» будет похож на концепт e-Evolution (на фото), дебютировавший еще 2017 года.Land Rover Defender 2020 сохранил от предшественника только название. И если старый «Защитник» был настоящим «олдскульных» внедорожником, то новый — это вездеход с приставкой «смарт». Его можно назвать наиболее «умным» внедорожником современности. Он ушел далеко вперед от своих не менее знаменитых собратьев — Suzuki Jimny и Jeep Wrangler. Прежде всего, «Дефендер» умеет существенно наращивать дорожный просвет. Так, например, штатный клиренс внедорожника с пневматической подвеской — 216 миллиметров. Ничего выдающегося. Однако он может подняться на пневматических баллонах до впечатляющей высоты в 291 миллиметр. Но и это еще не все. Если электроника видит, что машина «сидит» на брюхе, то поднимет ее на 35 миллиметров. А если не хватит и этого, то водитель может принудительно нарастить просвет еще на 35 миллиметров, доведя его до фантасмагорической величины — 361 миллиметр.Когда Ford выпускал малоизвестное в Украине купе под названием Puma. Но его сняли с производства. Вместо него появился совсем другой автомобиль, но с той же названием. Современная Puma — это совершенно новый кроссовер в линейке компании. Украинские дилеры предлагают новинку исключительно с литровым бензиновым мотором, который выдает 125 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента. Представители «Форда» утверждают, что новинка получила рекордный по объему в своем классе багажник — 456 литров.Roadster — первый электромобиль американской компании. Он выпускался всего около четырех лет — с 2008 по 2012 год, после чего был снят с производства. Но в 2017 году «Тесла» представила совершенно новый Roadster с невероятными техническими характеристиками. Автомобиль получил три электромотора, максимальный крутящий момент которых достигает 10 000 Нм, а также батарею емкостью 250 киловатт-часов. В компании утверждают, что спорткар сможет ускоряться с нуля до 97 километров в час за 1,9 секунды, а 160 километров в час машина наберет за 4,2 секунды. Максимальная скорость — 400 километров в час. Запас хода по трассе составит около тысячи километров.Volkswagen T1 — это легендарное первое поколение фургона Transporter, которое выпускалось с 1950 по 1967 годы. Автомобиль стал символом своей эпохи и практически неотъемлемой частью культуры хиппи. Поклонникам классических транспортеров приходится отыскивать уцелевшие экземпляры и заниматься их реставрацией. Однако совсем скоро можно будет купить электрическую версию Volkswagen T1. Электромобиль в стиле классического «буса» должен увидеть свет в 2022 году. Технические характеристики новинки пока не разглашаются. Концепт, показанный в начале 2017 года, получил два электромотора на 369 лошадиных сил и батарею емкостью 111 киловатт-часов. Заявленный запас хода — 600 километров.Для Украины BMW Isetta — это экзотика, которую большинство видела разве что на фотографиях. Однако этот малыш был очень популярен в послевоенной Европе. Возрождением немецкой классики занялась швейцарская Micro-Mobility. В 2020 году компания объявила премьеру второго поколения модели, которая состоится в ближайшее время. Автомобиль оснастили электрической установкой. Разгон с нуля до 50 километров в час занимает у электромобиля пять секунд, а максимальная скорость составляет 90 километров в час. Заявленный запас хода на одной зарядке составляет 200 километрам. Производство электромобиля наладят в Италии. А в продажу новинка поступит в 2021 году.Когда Toyota Venza продавалась в Украине. Тогда это была смесь минивэна с универсалом. Однако в 2015 году из-за низкого спроса японцы сняли модель с производства. Но на этом история «Венза» не закончилась. В 2020 году модель возродилась в виде кроссовера. Venza построена на той же платформе, что и хорошо известны в Украине Camry и RAV4. Гибридная силовая установка кроссовера может работать в электрическом режиме. Его можно использовать для поездок на небольшие расстояния. Также автомобиль оснащен системой, которая анализирует маршрут и запоминает места, где автомобиль зачастую тормозит или останавливается, чтобы в следующий раз заранее сообщить водителю о необходимости отпустить педаль газа для экономии топлива.