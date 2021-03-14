Украинец Алексей Новиков победил 13 марта на международных соревнованиях по силовой атлетике World's Ultimate Strongman — Strength Island. Таким образом, он подтвердил свое звание самого сильного человека мира, которое он ранее получил на других подобных соревнованиях. Всего на турнире было пять испытаний: в двух из них Новиков победил еще в трех был среди лидеров. Как результат, в целом он набрал 68 очков и опередил своего ближайшего преследователя — Жана-Франсуа Карона из Канады — на 10 очков.

Посмотреть этот сообщение в Instagram Сообщение, распространенный World's Ultimate Strongman (@worldsultimatestrongman)

В ноябре 2020 Новиков завоевал титул сильнейшего человека планеты на соревнованиях World's Strongest Man. 24-летний в то время Новиков стал самым молодым атлетом, которому удалось получить престижный титул. Второе место занял тогда британец Том Столтман, третье — канадец Жан-Франсуа Карон. 2004 года в соревновании World's Strongest Man победил украинец Василий Вирастюк.