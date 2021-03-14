В запорожском аэропорту во время оформления рейса из Минска гражданин РФ пытался подкупить пограничника, чтобы его пропустили в Украину. Об этом сообщил пресофицер Бердянского пограничного отряда Владимир Немецкая волна. «13 марта в пункте пропуска для международного воздушного сообщения« Запорожье »во время оформления рейса« Минск — Запорожье "было обнаружено гражданина РФ 1991 года рождения, который нарушил порядок въезда в временно оккупированной территории Украины АР Крым — и выезда из нее. При составлении постановления о запрете въезда в Украину нарушитель предложил пограничнику взятку в размере 2100 долларов США за беспрепятственный пропуск через государственную границу », — рассказал Немецкая волна. Он отметил, что военнослужащий денег отказался, сообщил нарушителю об уголовной ответственности и вызвал сотрудников Национальной полиции. В действиях гражданина РФ усматриваются признаки уголовного преступления предусмотренного статьей 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).