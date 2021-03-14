Врач-диетолог Анна Мельничук порекомендовала тем, у кого начался Великий пост, не злоупотреблять сырыми овощами, а термически их обрабатывать.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, такое заявление специалист сделала в эфире ObozTV

По ее словам, самая большая проблема людей, которые хотят сразу войти в пост: большое количество овощей:

«Кажется, что овощи – это очень полезно и круто. Но при этом значительное количество термически необработанных овощей может вызывать вздутие живота, метеоризм, дискомфорт».

Врач-диетолог рекомендует первое время после перехода на постное меню тушить, варить или запекать овощи. также она советует выбирать традиционные овощи, не экзотические или несезонные:

«Сейчас не сезон для помидоров, не нужно использовать какие-то авокадо… Лучше наши, местные, локальные продукты. Свекла, морковка, тыква, тушеная капуста, репа, сельдерей, грибы».

Великий пост длится до 19 апреля (до Пасхи). Это самый строгий пост в году. Верующие исключают из рациона все продукты животного происхождения (мясо, рыба, яйца, молочные продукты) и содержащие их блюда, а также алкоголь. Если вы решили поститься в Великий пост, стоит продумать, как питаться в этот период, чтобы получить пользу для души и тела и при этом не навредить своему здоровью. Ведь даже во время поста люди могут питаться правильно, разнообразно, полноценно и вкусно. Питание по дням и постное меню