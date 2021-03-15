За сутки 15 марта, на оккупированном Донбассе, пророссийские боевики четыре раза нарушили режим полного прекращения огня. К счастью, в результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не пострадал.

Детальную сводку обнародовал пресс-центр командования ООС на своей странице в Facebook.

Обстрелы вооруженных формирований были зафиксированы в районе населенного пункта Верхнеторецкое. Террористы открывали огонь из миномета калибра 82 мм, которые запрещены минскими договоренностями.

Также вражеские обстрелы происходили возле поселка Гнутово из ручного противотанкового гранатомета, а вблизи Водяного на Приазовье, — из крупнокалиберных пулеметов.

А у населенного пункта Пивденное террористы открыли огонь по ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ обо всех фактах нарушения режима прекращения огня.

Как мы уже рассказывали ранее, решение СНБО о введении новых санкций не могут привести к обострению ситуации на Донбассе со стороны Российской Федерации.

Тем временем, боевики «ДНР» на оккупированном Донбассе признали значительные проблемы с человеческими ресурсами, и вооружением, и техникой. В этом они обвинили Россию и Минобороны РФ в частности.