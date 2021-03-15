Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило новые подозрения бывшему руководству «ПриватБанка«. Так, топ-менеджмент банка подозревается в растрате 8,2 миллиардов гривен.

Подробности опубликовала пресс-служба НАБУ.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд гривен бывшим главе правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций «ПриватБанка».

Как сообщается, накануне национализации в декабре 2016 года, глава правления Александр Дубилет распорядился перевести 314,9 млн долларов с корреспондентского счета в одном из европейских банков в качестве погашения задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

Для прикрытия растраты средств и придании законности этой схеме бывшие том-менеджеры банка подделали документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица.

Таким образом, это юридическое лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов.

В схеме фигурируют экс-замглавы правления Людмила Шмальченко и экс-начальник департамента межбанковских операций с фамилией Конопкина.

Как мы уже рассказывали ранее, один из главныйх фигурантов дела «ПриватБанка» пытался сбежать в Австрию после «слива» информации из Офиса генпрокурора.

Ранее, Минюст США обвинило украинского бизнесмена Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов и отмывании этих средств на территории их страны.