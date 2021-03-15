Первый месяц весны богатый религиозные события. Публикуем православный календарь на март 2020 года.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, 2 марта началсяВеликий пост — важнейший и самый строгий из всех в христианстве. Он является подготовкой к празднованию главного праздника богослужебного года — Светлого Христова Воскресения — Пасхи.Великий пост: как провести семь недель, календарь питания

Православный календарь на март 2021