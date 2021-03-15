В понедельник, 15 марта у православных и греко-католиков Украины начнется Великий пост. Он продлится до 1 мая — до Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.О том, как подготовиться к посту, от каких продуктов отказаться и почему момент с питанием во время поста — вовсе не самый главный, в интервью НАРОДНОЙ ПРАВДЕ рассказал помощник митрополита Православной церкви Украины Епифания, священник храма Теплой Софии Иван Сидор, известный украинцам как звонарь Майдана.— Для чего вообще устанавливается пост, ведь речь не только об ограничениях на определенные продукты?

— Мы постимся перед какими-то важными праздниками, которые сыграли важную роль в спасении человечества. Воскресение Христово — это праздник над праздниками, Господь смертью победил смерть и воскрес. Соответственно, перед этим праздником устанавливается самый строгий пост, поэтому он и называется Великим. Петровка предшествует Дню памяти святых апостолов Петра и Павла, Успенский пост (в августе, — НП) — Успению Божией Матери, Филипповка, или Рождественский — Рождеству.

Упоминание о посте есть еще в Ветхом завете. В Новом завете первым постником был Иоанн Креститель. Он постился, потому что телесно и духовно готовил себя к важному событию — встрече с Иисусом Христом. А Спаситель постился 40 дней в пустыне, и мы можем вспомнить, что там его искушал дьявол. То есть пост устанавливается перед каким-то важным событием — встречей с Богом.— Какие продукты нельзя есть в это время?

— Относительно этого в православной церкви существуют четкие правила. Например, сейчас (на момент разговора, — НП) мы находимся в периоде Сыропустного воскресенья. То есть на этой неделе мы еще ели творог, но уже не ели мяса. Почему так? Потому что предыдущее воскресенье было Мясопустным. Церковь постановляет: тот, у кого есть здоровье, желание, воля и силы, должен воздержаться от употребления мяса. На этой неделе мы еще ели творог, а уже с воскресенья будут запрещены также и молочные продукты.

Церковь устраивает так, чтобы человек не должен был отказываться от мяса и молочных продуктов в один день, потому что это определенный стресс для организма, который даже может нанести вред. Потому церковь готовит нас постепенно: в первую неделю отказываемся от мяса, а на следующей — от молочного. В целом мы не употребляем этих продуктов 47 дней. Иван Сидор— Но еда — это лишь один из аспектов поста. Что насчет организации своей повседневной жизни?

— Нужно понимать, почему церковь устанавливает определенные ограничения. Человек должен научиться владеть собой и своими желаниями, то есть иметь волю. И этому не научишься, пока не начнешь себя в чем-то ограничивать. Для многих людей не есть мяса — вообще не проблема. Да и что это за пост для человека, когда он и так его не ест? Они не чувствуют никаких ограничений. Поэтому многие люди делают для себя пост в определенных вещах. Простейшие примеры: не смотреть телевизор, проводить в интернете не более часа в день и так далее. Одна женщина рассказывала мне, что как-то целый пост не красила себе ногти. Казалось бы, мелочь, но на самом деле есть люди, которые не могут без этого жить.

Самое трудное — отказаться от того, к чему ты привык. Идеально, если человек бросит курить на время поста. Как раз тут есть вопрос: сможет ли он себя ограничить? Или ты управляешь собой, или, наоборот — тобой что-то управляет, как никотин?

Апостол Павел говорит, что все мне полезно, но ничто не должно мною завладеть. Мы можем употреблять мясо или молоко, это полезно, но это не должно нами владеть. Мы должны правильно подготовить себя ко встрече Воскресения Христова как в телесном плане, так и в духовном. И последний обычно важнее.

Бывает, что человек не употребляет молока и мяса, но становится раздражительным, осуждает людей, нервничает и ругается. Есть такое выражение: “Не ешь ближнего своего”. Бывает, что человек не ест запрещенных продуктов, но «ест» близких. В таком случае лучше есть мясо, а не тех, кто рядом. Во всем должен быть разумный предел, а телесный пост должен обязательно сочетаться с духовным. А что такое духовный пост? Больше молитвы, исповедь, причастие, а также наш стиль жизни, когда мы меньше осуждаем, завидуем, обманываем и поддаемся плохим привычкам, будь то алкоголь, сигареты или просмотр сериалов.— Можно сказать, что человек подвергает себя определенному испытанию.

— Тот, кто постился, может подтвердить — после этого и праздник ощущается по-другому. Даже предчувствие того, что после прихода праздника ты съешь крашенку, особенное для тела. Кроме того, такой человек больше уважает себя самого за то, что смог 47 дней в чем-то себя ограничить. Это означает, что он не является страстным, а если даже и является, то он может этими страстями управлять. Ведь неделю-две не поесть мяса довольно сложно, со временем возникает соблазн где-то тихонько его съесть.

Но человек должен сохранять трезвость ума. Если ты видишь, что не можешь сдержаться, раздражаешься, и вокруг тебя страдает вся семья, то лучше съешь мясо, только оставь в покое семью. Ведь цель поста — не навредить, а, наоборот, помочь.

Другой вопрос — это больные люди, которым нужно есть молочные продукты и мясо, чтобы укреплять организм. Церковь благословляет их и разрешает не поститься, чтобы не навредить организму, потому что пост должен быть только на пользу.

Есть еще одна категория людей, которые используют пост исключительно для таких мелочных моментов, как похудение. Но это неправильный подход.

