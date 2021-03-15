Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Украине произошел по нескольким причинам: в этот период наблюдается пик заболеваемости гриппом и ОРВИ, в страну зашел «британский» штамм, люди игнорируют карантинные ограничения.

Об этом говорится в материале «РБК-Украина».

«Во многих странах Европы также идет рост, в том числе в соседних странах — в Польше, в Чехии. В Украине он был вполне ожидаемый: прогнозировалось, что он начнется с февраля, после январского карантина. Дальше был отсчет две-три недели: это включает инкубационный период, время, когда люди начали сдавать тесты и данные начали отражаться в статистике», — объяснил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Иммунолог Лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. О. Лукьяновой НАМН Украины Борис Донской также подчеркивает, что украинцы стали реже соблюдать карантин. По его мнению, люди потеряли бдительность из-за усталости и иллюзии спада эпидемии:

«Те, кто все время усердно соблюдал карантинные меры, сейчас начал ими пренебрегать. Они стали больше выходить в общество и встречаться с друзьями. И это вылилось в нынешний всплеск заболеваемости. То есть сейчас, в первую очередь, болеют именно те группы, которые раньше долгое время берегли себя».

Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий отмечал, что усугубил ситуацию и «британский» штамм коронавируса — его инкубационный период сократился до 1-3 дней, при этом он более заразный, а летальный — примерно на 64%.

«Вероятно, он переносится более тяжело: это исходя из той статистики, которую мы сейчас наблюдаем. К тому же у него появились новые симптомы. Этот штамм поражает почки, печень, центральную нервную систему», — пояснил Радуцкий.

Израиль разрабатывает механизмы, которые позволят туристам приезжать в Израиль для вакцинации от коронавируса.

Срок годности вакцины против COVID-19 под названием Covishield, которой вакцинируют украинцев, заканчивается в июне в 2021 года.

С начала вакцинации в Украине привито 53 155 человек — все они получили только 1 дозу препарата.