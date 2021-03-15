Украинцам не стоит ждать вакцинации от коронавируса определенной вакциной (к примеру, Pfizer), ведь права выбора у нас не будет. Основные препараты, которыми собираются вакцинировать граждан производства: AstraZeneca, Novavax и Sinovac.

Соответствующее заявление в интервью изданию «Новое время» сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко:

«Ждать ничего не нужно, поскольку права выбора нет. Это общемировая практика: приходит продукт, и именно управленцы вместе с экспертами решают, как этот продукт использовать наиболее эффективно».

По вакцине Pfizer Ляшко напомнил, что у нее температура хранения -70 градусов по Цельсию, и после того как препарат выходит за пределы этой температуры, он должен быть использован в течение пяти дней:

«Наиболее оперативное использование – это либо работа с мобильными бригадами, либо прививочные центры для организованных коллективов».

«Мы понимаем, что у нас будет определенное количество вакцины Pfizer, а главное снабжение – это вакцины с температурой хранения от +2 до +8 градусов по Цельсию (AstraZeneca, Novavax, Sinovac), поэтому мы выбираем платформу в виде пунктов прививки, делаем все под такую температуру хранения, есть обученные медицинские работники. Они как раз с такой температурой хранения вакцин для рутинных прививок работают», – объяснил он.

Напомним, фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что не нашла доказательств образования тромбов от их вакцины. Как известно, первые сообщения о тромбах у людей, которые получили препарат AstraZeneca, поступили из Австрии. Ряд европейских стран, включая Данию, приостановили ее использование в ожидании расследования. Накануне приостановила использование вакцины AstraZeneca Ирландия. Произошло это после новых сообщений о тромбах у людей в Норвегии.

Накануне во Всемирной организации здравоохранения заявили, что преимущества вакцины AstraZeneca по-прежнему перевешивают ее риски. В организации требуют продолжать вакцинацию, отмечая, что в мире не выявлено ни одной смерти именно от вакцины.

