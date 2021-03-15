Весна в Украине будет очень холодной, включая апрель. Холодная погода окажет крайне негативное влияние на посевную, а потом и на урожай.

Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань, передает Апостроф.

По его словам, 2021 год — это год испытаний для сельского хозяйства, поскольку год будет неурожайным.

«2021 год — год Сатурна. Ожидается самый неурожайный год из всех семи лет под управлением планет. А 2024 год — очень жестокая засуха. Я дал эти расчеты в Верховную Раду и Кабмин», — считает Горбань.

Синоптик предупредил, что апрель начнется с ночных морозов, середина месяца также не порадует теплом, а последняя неделя будет ветреная, прохладная и с дождями. Жары в мае можно тоже не ждать.

Напомним, Пасха в этом году будет поздняя, 2 мая. Настоящее тепло зачастую наступает после этого праздника.

«Пасха выпадает на 2 мая. Солнце посылает на землю 94 волны. Не бывает 93 или 95. Это свои законы. Соответственно расчет волн идет от Пасхи, какого бы числа она не была. После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна — это волны похолодания. Значит май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет», — резюмировал синоптик.

Как мы уже рассказывали ранее, погода в Украине во вторник, 16 марта, будет продиктована циклоном Marius, который придет с территории Балкан.

Также синоптики рассказали, что апрель начнется ночными заморозками до -3 °С, в середине месяца пройдут дожди, максимальная дневная температура достигнет 17 ° С.