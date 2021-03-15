В США объявили полный список претендентов на американскую премию «Оскар-2021», сегодня, 15 марта.
Ведущими церемонии будут «Мисс мира 2000» Приянка Чопра и певец Ник Джонас, сообщается на странице в Twitter кинопремии «Оскар».
Полный список номинаций на премию «Оскар» 2021:
Лучший актер
- Риз Ахмед
- Чедвик Боузман
- Энтони Хопкинс
- Гэри Олдмен
- Стивен Ян
Лучший актер второго плана
- Саша Барон Коэн
- Дэниэл Калуя
- Лесли Одом-младший
- Джон Пол Росси
- Лакит Стэнфилд
Лучшая актриса
- Виола Дэвис
- Андра Дей
- Ванесса Кирби
- Фрэнсис Макдормэнд
- Кэри Маллиган
Лучшая актриса второго плана
- Мария Бакалова
- Гленн Клоуз
- Оливия Колман
- Аманда Сейфрид
- Юн Е-джон
Лучший мультфильм
- «Душа»
- «Барашек Шон: Фермагеддон»
- «Путешествие на Луну»
- «Вперед»
- «Легенда о волках»
Лучший фильм
- «Отец»
- «Иуда и черный мессия»
- «Манк»
- «Минари»
- «Земля кочевников»
- «Звук металла»
- «Девушка, подающая надежды»
- «Суд над чикагской семеркой»
Лучший режиссер
- Томас Винтерберг
- Ли Айзек Чун
- Хлоя Чжао
- Дэвид Финчер
- Эмиральд Феннел
Лучший оригинальный сценарий
- «Иуда и черный мессия»
- «Минари»
- «Звук металла»
- «Девушка, подающая надежды»
- «Суд над чикагской семеркой»
Лучший адаптированный сценарий
- «Одна ночь в Майами»
- «Отец»
- «Борат 2»
- «Земля кочевников»
- «Белый тигр»
Лучший иностранный фильм
- «Еще по одной»
- «Лучшие дни»
- «Коллектив»
- «Человек, который продал свою кожу»
- «Куда ты идешь, Аида?».
Лучшая оригинальная музыка
- «Манк»
- «Пятеро одной крови»
- «Минари»
- «Душа»
- «Новости со всех концов света»
Лучшие визуальные эффекты
- «Довод»
- «Мулан»
- «Полночное небо»
- «Айван, единственный и неповторимый»
- «Любовь и монстры»
Лучший грим и прически
- «Эмма»
- «Ма Рейни: Мать блюза»
- «Манк»
- «Пиноккио»
- «Элегия Хиллбилли»
Лучшая операторская работа
- «Манк»
- «Иуда и черный мессия»
- «Земля кочевников»
- «Суд над чикагской семеркой»
- «Новости со всех концов света»
Лучший документальный фильм
- «Коллектив»
- «Лагерь калек»
- «Время»
- «Крот»
- «Мой учитель – осьминог»
Лучшая работа художника-постановщика
- «Суд над чикагской семеркой»
- «Земля кочевников»
- «Новости со всех концов света»
- «Иуда и черный мессия»
- «Манк»
Лучший короткометражный анимационный фильм
- «Если что-то случится, я люблю вас»
- «Нора»
- «Гений места»
- «Люди-Да»
- «Опера»
Лучший короткометражный фильм
- «Прощупывание»
- «Комната с письмами»
- «Подарок»
- «Два далеких незнакомца»
- «Белый глаз»
Лучшая песня
- Fight for You, «Иуда и черный мессия»
- Hear My Voice, «Суд над чикагской семеркой»
- Húsavíkt, «Музыкальный конкурс Евровидение»
- Io Si (Seen), «Вся жизнь впереди»
- Speak Now, «Одна ночь в Майами»
Церемония вручения «Оскара» пройдет 25 апреля 2021 года. Представитель Американской телеакадемии рассказал, что церемония состоится в обычной очной форме.
Как мы уже рассказывали ранее, государственное агентство Украины по вопросам кино не запретило к показу ни одного российского фильма в 2020 году.
А также, фильм-расследование журналистов из Bellingcat о срыве украинской спецоперации по задержанию российских наемников ЧВК «Вагнер», выход которого анонсировали на 15 марта, покажут 5 апреля.