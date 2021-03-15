В США объявили полный список претендентов на американскую премию «Оскар-2021», сегодня, 15 марта.

Ведущими церемонии будут «Мисс мира 2000» Приянка Чопра и певец Ник Джонас, сообщается на странице в Twitter кинопремии «Оскар».

Полный список номинаций на премию «Оскар» 2021:

Лучший актер

Риз Ахмед

Чедвик Боузман

Энтони Хопкинс

Гэри Олдмен

Стивен Ян

Лучший актер второго плана

Саша Барон Коэн

Дэниэл Калуя

Лесли Одом-младший

Джон Пол Росси

Лакит Стэнфилд

Лучшая актриса

Виола Дэвис

Андра Дей

Ванесса Кирби

Фрэнсис Макдормэнд

Кэри Маллиган

Лучшая актриса второго плана

Мария Бакалова

Гленн Клоуз

Оливия Колман

Аманда Сейфрид

Юн Е-джон

Лучший мультфильм

«Душа»

«Барашек Шон: Фермагеддон»

«Путешествие на Луну»

«Вперед»

«Легенда о волках»

Лучший фильм

«Отец»

«Иуда и черный мессия»

«Манк»

«Минари»

«Земля кочевников»

«Звук металла»

«Девушка, подающая надежды»

«Суд над чикагской семеркой»

Лучший режиссер

Томас Винтерберг

Ли Айзек Чун

Хлоя Чжао

Дэвид Финчер

Эмиральд Феннел

Лучший оригинальный сценарий

«Иуда и черный мессия»

«Минари»

«Звук металла»

«Девушка, подающая надежды»

«Суд над чикагской семеркой»

Лучший адаптированный сценарий

«Одна ночь в Майами»

«Отец»

«Борат 2»

«Земля кочевников»

«Белый тигр»

Лучший иностранный фильм

«Еще по одной»

«Лучшие дни»

«Коллектив»

«Человек, который продал свою кожу»

«Куда ты идешь, Аида?».

Лучшая оригинальная музыка

«Манк»

«Пятеро одной крови»

«Минари»

«Душа»

«Новости со всех концов света»

Лучшие визуальные эффекты

«Довод»

«Мулан»

«Полночное небо»

«Айван, единственный и неповторимый»

«Любовь и монстры»

Лучший грим и прически

«Эмма»

«Ма Рейни: Мать блюза»

«Манк»

«Пиноккио»

«Элегия Хиллбилли»

Лучшая операторская работа

«Манк»

«Иуда и черный мессия»

«Земля кочевников»

«Суд над чикагской семеркой»

«Новости со всех концов света»

Лучший документальный фильм

«Коллектив»

«Лагерь калек»

«Время»

«Крот»

«Мой учитель – осьминог»

Лучшая работа художника-постановщика

«Суд над чикагской семеркой»

«Земля кочевников»

«Новости со всех концов света»

«Иуда и черный мессия»

«Манк»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Если что-то случится, я люблю вас»

«Нора»

«Гений места»

«Люди-Да»

«Опера»

Лучший короткометражный фильм

«Прощупывание»

«Комната с письмами»

«Подарок»

«Два далеких незнакомца»

«Белый глаз»

Лучшая песня

Fight for You, «Иуда и черный мессия»

Hear My Voice, «Суд над чикагской семеркой»

Húsavíkt, «Музыкальный конкурс Евровидение»

Io Si (Seen), «Вся жизнь впереди»

Speak Now, «Одна ночь в Майами»

Церемония вручения «Оскара» пройдет 25 апреля 2021 года. Представитель Американской телеакадемии рассказал, что церемония состоится в обычной очной форме.

Как мы уже рассказывали ранее, государственное агентство Украины по вопросам кино не запретило к показу ни одного российского фильма в 2020 году.

А также, фильм-расследование журналистов из Bellingcat о срыве украинской спецоперации по задержанию российских наемников ЧВК «Вагнер», выход которого анонсировали на 15 марта, покажут 5 апреля.