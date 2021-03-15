Тариф на электроэнергию в Украине с 1 апреля менять не будут. При этом в правительстве рассматривают варианты повышения цен для тех, кто использует больше 300-500 кВт*час электроэнергии.

Об этом сообщили источники «Обозревателя» в правительстве. Собеседники отметили, уже пересмотрели с десяток вариантов. Пока остановились на таком:

тариф на «ток» пересмотрят в этом году, но не в апреле;

затронет новшество только тех, кто тратит много электроэнергии;

тариф для них определят летом, вероятно, речь идет о более 2,5 грн за кВт час.

Также известно, что в правительстве перенесли повышение цен чуть ли не до 3 гривен на несколько месяцев.

По словам собеседников, сейчас рассматривают механизм, который позволит пересчитать цены только для отдельной категории. Например, тех, кто тратит больше 500 кВт*час электроэнергии в месяц. Официально такое решение прокомментируют так: столько тратят только те, кто живет в больших домах и квартирах, пользуется большим количеством техники и, видимо, может позволить себе платить полную стоимость.

Но на самом деле пострадают и те украинцы, которые не оформляют субсидию, но используют электрический котел. Зимой объемы их потребления могут достигать и 1000 кВт час в месяц. Но это не из-за огромной площади или большого количества техники.

«Очень сложно объяснить людям, у которых действительно нет денег, почему они не могут платить 1,68 грн. Этот тариф не пересматривали с 2017 года. Реальная стоимость электроэнергии уже минимум на 30% выше. И то при условии, что все будут платить одинаковую стоимость», – рассказывает собеседник в правительстве.

Как сообщалось ранее, украинцев, которые не оплачивают коммуналку, могут серьезно наказать. В частности к должникам может применяться ответственность в виде: взыскания пени, прекращения предоставления коммунальных услуг, выселение из жилья и обращения взыскания на недвижимость.

Коммунальные тарифы за последний год (по сравнению с февралем прошлого года) выросли на 18,6%. при этом средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в феврале 2021 года снизились на 1,8%.

Тарифы на газ в Украине с 1 апреля станут рыночными. Фиксированную цену в 6,99 грн отменят, а поставщики будут предлагать разные тарифы.