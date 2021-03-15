16 марта по народному календарю Евтропиев день. Кроме того, продолжается Великий пост.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Евтропиев день 16 марта



В этот день отмечается память мученика Евтропия Амасийского, жившего в 3-4 веках в Малой Азии и погибшего за веру от рук язычников. Наши предки в этот день судили по солнцу и о погоде: солнце садится в облако — следующий день будет ненастным.

Главным же событием Евтропиева дня было пробуждение медведя. Считалось, что именно в это время хозяин леса выходит из берлоги.

Приметы на 16 марта

Если в этот день синицы весело щебечут – ждите потепления.

Дикие гуси пролетают – весенние паводки скоро начнутся.

А если птицы летят низко, то будет мелководье.

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