В «желтой» и «оранжевой» зонах карантинных ограничений рекомендуется отправить учеников и студентов на дистанционное обучение. Только классы начальной школы могут остаться на очном обучении.

Соответствующее заявление сделал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По его мнению, на дистанционное обучение стоит отправить учеников 5-11 классов, студентов колледжей и училищ, а также вузов.

Отметим, на сегодняшний день, «оранжевая» зона теперь состоит из 11 регионов — Киева, Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.

Остальные регионы Украины остаются в «желтой» зоне: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области.

Также напомним, с 22 марта все школьники Николаева уходят на досрочные двухнедельные каникулы, а с 17 марта ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение. Решение связано с ростом количества больных COVID-19.

Как мы уже рассказывали ранее, Минздрав Украины обновил список зон карантина.

Также стало известно, что карантин в «красных» зонах эпидемиологической опасности из-за COVID-19, смогут ослабить только в случае стабилизации показателей в течение не менее пяти дней подряд.