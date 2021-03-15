Фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что не нашла доказательств образования тромбов от их вакцины.

Об этом пишет Reuters.

В компании провели осмотр всех имеющихся данных о безопасности более 17 миллионов человек, привитых вакциной COVID-19 AstraZeneca в Европейском Союзе и Великобритании.

«Тщательный осмотр не показал доказательств повышенного риска легочной эмболии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении в любых групп, независимо от возраста, пола, партии препарата или конкретной страны», – отметили в компании.

При этом производитель добавил, что за время использования вакцины сообщалось о 15 случаях тромбоза глубоких вен и 22 случаях легочной эмболии, что, по данным компании, характерно для других лицензированных вакцин от COVID-19.

Как известно, первые сообщения о тромбах у людей, которые получили препарат AstraZeneca, поступили из Австрии. Ряд европейских стран, включая Данию, приостановили ее использование в ожидании расследования. Накануне приостановила использование вакцины AstraZeneca Ирландия. Произошло это после новых сообщений о тромбах у людей в Норвегии.

Накануне во Всемирной организации здравоохранения заявили, что преимущества вакцины AstraZeneca по-прежнему перевешивают ее риски. В организации требуют продолжать вакцинацию, отмечая, что в мире не выявлено ни одной смерти именно от вакцины.

Израиль разрабатывает механизмы, которые позволят туристам приезжать в Израиль для вакцинации от коронавируса.

Срок годности вакцины против COVID-19 под названием Covishield, которой вакцинируют украинцев, заканчивается в июне в 2021 года.

