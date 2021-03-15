В МИД России заявили, что участие любых стран и организаций в инициативе «Крымская платформа» будут расцениваться недружественный в отношении РФ шаг, и как «прямое посягательство на ее территориальную целостность».

Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Так, Захарова утверждает, что что все усилия Киева по возвращению Крыма якобы «являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации».

«Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу «Крымская платформа», как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность», — указано в сообщении российского политика.

МИД РФ призвал Киев, а также «другие государства, которые поддерживают украинские инициативы, к уважению законного выбора жителей Крыма и соблюдению территориальной целостности Российской Федерации».

Напоминаем, Крымская платформа — это первая серьезная инициатива Украины по деоккупации полуострова. На август 2021 года запланирован первый международный саммит в Киеве. Ряд зарубежных партнеров Украины подтвердили заинтересованность в участии в Крымской платформе.

Как мы уже рассказывали ранее, власти аннексированного Крыма собираются подать в суд на Украину из-за водной блокады, а сумма иска может составить 10-20 трлн рублей (136,75 — 273,5 млрд долларов).

Как мы уже рассказывали ранее, США никогда не признают незаконную аннексию Крыма. А также, Вашингтон намерен продолжать помогать Украине в противостоянии российской агрессии.