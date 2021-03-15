Появились тревожные новости о ситуации в селе Счастливое на Херсонщине, где убили 7-летнюю Марии Борисову. Так, местные жители начали боятся выпускать своих детей на улицы и угрожают самосудом подозреваемому.

Подробности о жизни местных жителей после ужасного преступления передает ТСН.

«Просто боимся, пока это все не закончится. Говорю: если его привезут, то люди [устроят] самосуд», – утверждает местная жительница.

Мужчина, который проживает в Счастливом, также говорил о расправе над подозреваемым.

«Если это он… разорвем, однозначно. Потому что так сделать с ребенком, поиздеваться так с ребенка. Даже бывалые опера – они и то в шоке», – заявил один из местных жителей.

Сооьщается также, что задержанный был одним из шести мужчин, которых особенно тщательно проверяли следователи. При этом подозреваемый, который ранее был трижды судим, пока отказывается давать показания.

Правоохранители также уточнили, что у мужчины три судимости: хулиганство в 90-х и две за телесные повреждения в 2000-х. Версию о том, что подозреваемый якобы ранее уже привлекался к ответственности за изнасилование ребенка, копы не подтвердили.

На данный момент предстоит установить, где прятали тело Марии, которое было найдено только на четвертый день после ее исчезновения 7 марта.

Как сообщалось ранее, местный житель пришел к хозяйственным постройкам срезать виноград и наткнулся на тело Маши. У ребенка на шеи были обнаружены следы, характерные для удушения. Девочка была в той же одежде, в которой она исчезла 7 марта.