В Херсонской области продолжается расследование убийства 7-летней Маши Борисовой. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве — это друг ее отца.

Об этом сообщает «Сегодня».

Отметим, 13 марта девочку похоронили. По словам волонтера и активиста Назара Приходько, который получает информацию от своих источников в селе Счастливое, один из тех, кого полиция допрашивала в рамках расследования убийства Маши Борисовой, порезал себе вены. В полиции уже подтвердили этот факт. Позже выяснилось, что этого мужчину задержали по подозрению в убийстве.

Родители девочки разведены. Отец жил в том же селе, но ездил на сезонные работы. Семья состояла на учете из-за тяжелых жизненных обстоятельств.

Экспертиза подтвердила гибель девочки от механической асфиксии. Кроме того, экспертиза подтвердила, Машу изнасиловали.

Дело переквалифицировали по ст. 115 ч. 2 п.2 («Убийство малолетнего ребенка») Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, местный житель пришел к хозяйственным постройкам срезать виноград и наткнулся на тело Маши. У ребенка на шеи были обнаружены следы, характерные для удушения. Девочка была в той же одежде, в которой она исчезла 7 марта.

Назар Приходько ранее заявлял, что полиция должна проверить семью девочки на причастность к ее убийству.

