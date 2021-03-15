Украина намерена потребовать экстрадиции судьи Николая Чауса из Молдовы.

Подробности сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает «Радио Свобода». Суд первой инстанции в Молдове рассмотрит запрос на экстрадицию Чауса 19 марта.

«Мы будем требовать экстрадиции его в Украину. Это наша позиция … Суд первой инстанции в Республике Молдова рассмотрит запрос Украины на экстрадицию подозреваемого судьи. Заседание назначено на 19 марта», — заявили в ведомстве.

Напомним, судью Николая Чауса разоблачили на взятке в 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Полученные деньги судья закапывал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось из-за того, что Верховная рада оперативно не рассмотрела данный вопрос.

В ноябре 2016 года судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался властям.

В октябре 2017 года Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 года — уволил с должности судьи.

Как мы уже рассказывали ранее, НАБУ объявило новые подозрения бывшему руководству «ПриватБанка«. Так, топ-менеджмент банка подозревается в растрате 8,2 миллиардов гривен.

А власти аннексированного Крыма собираются подать в суд на Украину из-за водной блокады, а сумма иска может составить 10-20 трлн рублей (136,75 — 273,5 млрд долларов).