Украинцы, которые нарушили порядок предоставления субсидий, должны будут вернуть полученные деньги в государственный бюджет.

Об этом говорится в постановлении «Об упрощенном порядке предоставления субсидии».

Субсидий могут лишить за:

есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;

машина возрастом до 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

Как сообщалось ранее, в 2020 году Министерство финансов обнаружило 2,5 млн нарушений во время проверки получателей социальной помощи и других выплат из бюджета.Тариф на электроэнергию в Украине с 1 апреля менять не будут. При этом в правительстве рассматривают варианты повышения цен для тех, кто использует больше 300-500 кВт*час электроэнергии.

