В Ивано-Франковской области выявлен совершенно новый штамм COVID-19. Отметим, в регионе уже несколько недель фиксируется катастрофическая ситуация из-за резкого роста количества больных коронавирусом.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передают «Вести».

Как стало известно, новый вариант SARS-CoV-2 обнаружили ученые Института эпидемиологии им. Громашевского еще две недели назад.

Информация об «украинском штамме» COVID-19 была передана во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), однако официально там о нем пока не сообщали.

У нового штамма COVID-19 есть признаки британского вируса и другие, которые ранее не фиксировали в ВОЗ.

Кроме прочего, этот штамм характеризуется большей заразностью.

Как мы уже рассказывали ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Некоторое время назад, он получил первую дозу вакцины Covishield.

Тем временем, в Украине намерены выйти на показатель в 5 миллионов прививок против COVID-19 в месяц. Кроме того, потенциально этот показатель может быть и вдвое выше.