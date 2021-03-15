В Украине может появиться новый вид пенсионных выплат. Проект предлагает назначать пенсии за особые заслуги гражданам, награжденным почетной грамотой ВР или грамотой Верховной рады Украины.

Как сообщает информационное управление аппарата ВР, народным депутатам рекомендуют рассмотреть соответствующий законопроект №3002.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

«Народные депутаты согласились с предложенной инициативой о необходимости поднятия статуса награды Верховной рады, однако, при этом выразили различные мнения по поводу того, какой должна быть денежная выплата к награде: пожизненная или одноразовая», — указано в сообщении.

Члены комитета также высказались о необходимости выработки механизма лишения награды в случае наличия уголовного дела, поскольку на данный момент его не существует.

«Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде рассмотреть его на пленарном заседании», — пояснили в аппарате ВР.

Ранее, министр соцполитики Марина Лазебная анонсировала рост пенсий в Украине до 7 тысяч гривен. Для этого власть уже якобы разработала новую систему.

Как мы уже рассказывали ранее, накопительную пенсионную систему хотят внедрить в Украине в 2021 году — те украинцы, которые сейчас работают, будут откладывать часть своей зарплаты на личный счет.

Тем временем, некоторых украинцев могут лишить пенсии после специальной проверки. Забрать выплаты могут из-за ошибка в фамилии, а также из-за длительного периода, в течение которого пенсионер не забирал деньги.