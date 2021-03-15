В Украине с мая 2021 года заработают новые тарифы на газ. Стоимость голубого топлива начнет колебаться в пределах от 4,5 до 6 грн за кубометр.

Так, в Кабмине обещают, что цена не перешагнет отметку в 6,99 грн за кубометр, передает Обозреватель.

Чтобы компенсировать сезонный рост тарифов на газ следующей зимой, цена на кубометр будет находиться в промежутке от 4,5 до 6 грн. В то же время месячная цена летом может опуститься до менее 3,5 грн.

С 1 мая 2021-го по 30 апреля 2021-го будет действовать фиксированный тариф на газ.

Украинцы, которые выберут такой тариф, будут равными частями оплачивать заказанный объем газа. Если потратить меньше газа, разницу вернут. А если больше – придется доплатить.

«Принятие вышеупомянутого проекта постановления позволит бытовым потребителям потреблять природный газ в течение года по фиксированной цене, которая будет действовать в период с 01 мая текущего года по 30 апреля следующего года», – указано в решении НКРЭКУ.

Все поставщики обязаны в срок до 25 апреля сообщить бытовым потребителям цену на газ, которая будет действовать в течение года, и опубликовать ее на своих сайтах.



Как мы уже рассказывали ранее, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в январе 2021 составили 30,8 млрд грн. Это на 10% больше, чем в декабре прошлого года (28,0 млрд грн).

А также, украинцев, которые не оплачивают коммуналку, могут серьезно наказать. В частности к должникам может применяться ответственность в виде: взыскания пени, прекращения предоставления коммунальных услуг, выселение из жилья и обращения взыскания на недвижимость.