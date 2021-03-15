В Великобритании признали, что в случае танкового сражения с войсками Российской Федерации, армия Ее Величества проиграет из-за устаревшей бронетехники.

Об этом говорится в отчете комитета по вопросам обороны Палаты общин, который опубликовали на сайте парламента Великобритании.

Эксперты подчеркивают, возраст многих британских танков превышает 30 лет, и сейчас в бою эти машины значительно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам. Кроме того, они не получают достаточной поддержки с воздуха.

По расчетам комитета, чтобы модернизировать или заменить бронетехнику, понадобится не меньше четырех лет. Только после этого Великобритания сможет вносить вклад в сдерживание России сухопутными силами НАТО.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что угроза полномасштабного вторжения России в Украину сейчас маловероятна — Кремль не решится на глобальное обострение из-за экономических проблем.

Резников также сообщал, что обострение на Донбассе связано с тем, что Россия хочет добиться полного уничтожения Украины как государства.