Великий пост в 2021 году начнется 15 марта, а закончится накануне светлого праздника Пасхи – 1 мая . Таким образом, в этом году Великий пост продлится 48 дней.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, Великий пост — это центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка к празднованию Пасхи.

Великий пост — это не просто диета. В эти дни важно избегать любых излишеств: конфликтов, споров, веселья, недобрых поступков и помыслов, обидчивости, гнева, сварливости и недовольства. В дни Поста принято молиться.

Не придерживаться строго Поста христианская церковь разрешает пожилым людям, больным серьезными недугами, детям и подросткам до 14-летнего возраста, а также военнослужащим и путешественникам.

Великий пост — что можно и чего нельзя есть

Под строгим запретом в течение всех 48 дней Великого поста продукты животного происхождения. Среди них, яйца, мясо, сало, молоко, сливочное масло, творог, сметана, кефир. Лишь в некоторые дни будет разрешено употреблять рыбу и растительное масло.

Самыми строгими днями, когда от любой пищи необходимо отказаться, являются первый день Великого поста – 15 марта, и Страстная пятница – 2 апреля.

Согласно церковному календарю, по понедельникам, средам и пятницам полагается следовать сухоядению: свежие и моченые фрукты и овощи, хлеб, сухофрукты, орехи, мед, холодные компоты и квас. По вторникам и четвергам можно есть теплую вареную или запеченную в духовке пищу: каши, тушеные овощи, грибы, бобовые и пить травяные чаи.По субботам и воскресеньям можно употреблять разрешенные постные продукты, приправляя их капелькой растительного масла.

Великий пост — какие религиозные праздники будут отмечаться

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы

11 апреля — Лазарева суббота

12 апреля — Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье.

В эти дни можно есть рыбу, икру, добавлять в блюда растительное масло, выпить немного вина.

Напомним, ранее предстоятель Православной церкви Епифаний рассказал, как придерживаться Великого поста во время болезни.