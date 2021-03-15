Великий пост в 2020 году начинается 2 марта. Он продлится 48 дней — до 19 апреля, когда наступает Пасха. Это самый строгий пост в году. Верующие исключают из рациона все продукты животного происхождения (мясо, рыба, яйца, молочные продукты) и содержащие их блюда, а также алкоголь.

Если вы решили поститься в Великий пост, стоит продумать, как питаться в этот период, чтобы получить пользу для души и тела и при этом не навредить своему здоровью. Ведь даже во время поста люди могут питаться правильно, разнообразно, полноценно и вкусно.

Что можно и нельзя есть, примеры блюдЧто нельзя: Все виды мяса, мясные продукты, продукты, содержащие мясо (сосиски, колбасы, сало, пельмени, паштеты, консервы). Рыбу, морепродукты, икру рыб. Молоко и все продукты из молока и с добавлением молочных продуктов (молоко, кефир, йогурты, сметана, сливочное масло, мороженое, творог, сыр, мучные продукты и сладости при изготовлении которых используют сливочное масло, молоко). Яйца и продукты, которые их содержат (зефир, майонез, выпечка).

Что можно: Овощи, зелень, грибы, фрукты, крупы, орехи, сухофрукты, бобовые и блюда из них.

Примеры блюд. Гарниры — гречневая, пшеничная, рисовая, пшенная, ячневая каши, булгур, кускус, макароны, отварная фасоль, чечевица, жаренный, отварной или запеченный картофель, запеченные овощи. Можно готовить гарниры с овощами и зеленью и тогда это будет полноценное отдельное блюдо. Например, ризотто с грибами и овощами, плов с овощами, спагетти с помидорами черри, зеленью, чесноком и оливковым маслом. Сытный вариант гарнира — запеченный с травами и чесноком картофель.

Салаты — свежие салаты из сезонных овощей (капуста, свекла, морковь, сельдерей, редька), из разных видов листьев салата, помидоров, огурцов. Можно их заправлять лимонным соком. Также к постным блюдам относятся — морская капуста, консервированная икра из кабачков или баклажанов, замороженные овощи и овощные смеси, хумус, квашеная капуста, соленья. Можно готовить рагу из замороженных овощей и овощных смесей, тушить капусту с грибами, делать постные голубы, фаршированный перец.

На завтраки можно готовить овсянку на воде с изюмом, бананами, ягодами, вареньем, арахисовой пастой.

Постные супы и борщи — еще одно популярное блюдо в пост. Читайте состав хлеба — там не должно быть масла, яиц, молока. На воде пекут лаваш — в него можно заворачивать салаты и овощные начинки.

Перекус — подойдут фрукты, ягоды, орехи, финики, изюм, курага, чернослив. Можно запечь и посыпать сахарной пудрой и корицей яблоки, тыкву.

Вместо кофе с молоком или сливками перейдите на черный кофе, чай, травяные чаи, компоты, узвары, соки.

Питание по дням

Во время поста действуют общие правила. Первая неделя поста самая строгая. Далее в понедельник, среду и пятницу на столе должна быть пища без термической обработки и масла (сухоядение). Во вторник и четверг вареная пища без масла. На выходных можно есть горячую пищу, добавлять растительное масло. Рыбу за время поста можно только на Благовещение (7 апреля)и на Вербное воскресенье (21 апреля).

При этом это наиболее строгий вариант поста. Для большинства людей подойдет вегетарианский режим — с кашами и супами в любой день.

Духовный смысл поста

Ну, и, конечно, не стоит забывать, что пост — это не просто диета. Его смысл в духовном очищении и раскаянии перед великим праздником Пасха, который верующие встречают обновленными.

Духовники советуют всегда помнить о конечной цели поста — смирение, успокоения ума, внимание к ближним. В эти дни посещают службы в церкви, читают духовную литературу, отказываются от алкоголя и увеселительных мероприятий, помогают людям. Если вам трудно не есть мясного и молочного, то в небольших количествах их можно оставить в рационе, ведь пост — это не наказание, это отказ от лишнего, чтобы сконцентрироваться на главном.

Как выходить из Великого поста без вреда для здоровья?

Одно из самых важных правил — не перегружать организм пасхальным разговением, в особенности яйцами. Все продукты, которые были запрещены на время поста, нужно включать в рацион постепенно и маленькими порциями. С особой осторожностью стоит отнестись к мясу и другим жирным продуктам — вводите их в рацион умеренно в течении 1−2 недель.

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