Фильм-расследование журналистов из Bellingcat о срыве украинской спецоперации по задержанию российских наемников ЧВК «Вагнер», выход которого анонсировали на 15 марта, покажут 5 апреля.

Об этом рассказал журналист Дмитрий Гордон, пишет издание «Гордон».

По его данным, выход фильма перенесли из-за визита автора расследования Христо Грозева в Киев:

«Христо Грозеву позвонили из Офиса президента и пригласили его в Украину, пообещав ему охрану и пообещав ему здесь предоставить целый ряд людей, которые якобы имеют отношение к спецоперации по поимке вагнеровцев и дадут свою точку зрения, изложат свое мнение. И Христо Грозев прилетел в Украину. Поэтому фильм не вышел 15 числа, потому что он прилетел сюда, где рассчитывал снять сотрудников Офиса президента и других людей».

При этом Грозеву, добавил Гордон, не удалось встретиться с представителями ОПУ, и он снял в Киеве несколько интервью.

Напомним, в декабре 2020 года Bellingcat анонсировало расследование о срыве масштабной спецоперации по задержанию в Беларуси бойцов российской «ЧВК Вагнера», которые участвовали в боевых действиях на Донбассе и воевали против ВСУ.

Ранее в СБУ заявляли, что отказываются комментировать слухи о якобы причастности к операции по задержанию членов ППК «Вагнера» в Минске. В СБУ подчеркнули, что ни один сотрудник ведомства не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Минска о передаче «вагнеровцев» России несправедливым, неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях. По его словам, последствия этого решения будут катастрофическими.