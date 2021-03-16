Более половины (51,5%) украинцев не намерены делать прививку от коронавируса, потому что не доверяют вакцинам, которые применяются в Украине.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, только 12% опрошенных украинцев собираются сделать прививку в ближайшем будущем (или уже сделали), 16% намерены это сделать, но позже, 10% намерены это сделать лишь тогда, когда это будет нужно по формальным требованиями. 10% еще не определились.

Среди тех, кто будет делать прививку, 52% готовы вакцинироваться только при условии, что это будет бесплатно, 22,5% из них готовы платить. Более того, 5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди, 21% не определились.

Те, кто не будет делать прививку, чаще всего говорят, что вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны или безопасны, якобы «другой» вакциной они готовы привиться.

Еще 27% из них мотивируют свой отказ тем, что по их мнению, риски вакцинации превышают риски от самой болезни, 10% — тем, что уже переболели коронавирусом, 7% имеют медицинские противопоказания, 3% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

Как сообщалось ранее, в Украине меняют схему вакцинации препаратом CoviShield (индийское торговое название вакцины Oxford/AstraZeneca). В частности принято решение о трехмесячном интервале между дозами вместо первоначальных 28 дней.

Ученые Института эпидемиологии им. Громашевского зафиксировали в Украине абсолютно новый штамм коронавируса. Информация об «украинском штамме» COVID-19 была передана во Всемирную организацию здравоохранения. У нового штамма COVID-19 есть признаки британского вируса и другие, которые ранее не фиксировали в ВОЗ.