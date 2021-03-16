17 марта в Украине отмечается День мобилизационного работника, по народному календарю Герасим Гайворон. Также в мире День святого Патрика и продолжается Великий пост.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

День мобилизационного работника Украины

Национальный профессиональный праздник, который отмечается в Украине ежегодно 17 марта. 12 сентября 1992 было создано Управление мобилизации и комплектования Главного штаба Вооруженных Сил Украины. Через год, 14 сентября, данное ведомство был переформирован в Главное организационно-мобилизационное управление. За годы независимости Украины мобилизационные органы украинской армии непосредственно участвовали в подготовке более 80 законов и большого количества других нормативно-правовых актов.День Святого Патрика 2021: традиции и интересные факты о празднике

День святого Патрика

17 марта — день памяти покровителя Ирландии, святого Патрика. Святой Патрик, по преданию, принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей. В честь святого Патрика устраивается парад с песнями и танцами, ирландское пиво льется рекой. 17 марта — праздник не только ирландского святого, но и ирландской души. Этот праздник перерос национальные границы и стал своего рода международным днем Ирландии. В разных городах мира — в Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Мельбурне празднуют день святого Патрика. Яркие шествия, парады и гуляния людей, одетых в зеленое (национальный цвет Ирландии) заметны всюду, где проживают ирландцы.

Герасим Гайворон

Герасим Иорданский, память которого отмечается в этот день, — христианский монах, живший в 5 веке в Ликии. Он родился в богатой семье, но оставил мирские дела и стал отшельником. Будущий святой жил в египетской пустыне, но позже пришел на берег реки Иордан, где основал монастырь. Всемирно известная история о том, как Герасим приручил дикого льва, вылечив зверя от ран. В народе этот день получил название, поскольку считалось, что 17 марта с юга прилетают грачи (грачи).

Приметы на 17 марта

Если грачи прилетели, то через месяц сойдет снег.

Грачи играют — на хорошую погоду.

Грачи вьются стаями над гнездами, беспокоятся — к меняющейся погоды.

Грачи кричат — к дождю.

Если грачи прилетели взялись за ремонт старых гнезд, через несколько дней будет хорошая и теплая погода.

Что нельзя делать 17 марта