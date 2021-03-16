Погода в Украине в апреле 2021 года ожидается достаточно теплой. Количество прогнозируемых осадков находится в пределах средних многолетних значений.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Средняя месячная температура на большей части территории нашей страны предусматривается 10… 12°, что на 1,5-2° выше средних многолетних значений.

В то же время в горах прогнозируют 6… 7º. Месячное количество осадков ожидается 24-50 мм, в горных районах – 55-82 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Отметим, что ранее заведующая отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух сообщала, что в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае возможна сильная засуха.

«Первая неделя апреля будет солнечной, но прохладной. Затем украинцев ожидают обильные дожди. Холодно и сыро будет до самой Пасхи», — добавил народный синоптик Леонид Горбань.

Также, как уточнил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань, температурный максимум апреля составит 24º.

Напомним, ранее синоптик дал прогноз на лето-2021 в Украине.