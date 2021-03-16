Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе, за сутки, 16 марта, семь раз нарушили режим полного прекращения огня.

Подробную сводку опубликовал пресс-центр командования операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Так, оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов в районе Водяного на Приазовье.

Обстрелы террористов были зафиксированы и неподалеку населенных пунктов Талаковка и Гнутово. Боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

А возле Павлополя боевики стреляли по позициям ООС из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. В пригороде Авдеевки и Лебединского оккупанты стреляли из стрелкового оружия.

На вражеские обстрелы украинские военнослужащие давали адекватный ответ.

К счастью, ни один военнослужащий в результате атаки боевиков не пострадал.

Как мы уже рассказывали ранее, РФ исключает возможность проведения нового референдума о статусе оккупированного Крыма. При этом Кремль продолжит «защищать русскоязычное население» на Донбассе.

Тем временем главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин угрожает атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.