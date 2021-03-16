20% выпускников украинских школ хотят получить образование в иностранных вузах.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования «Образование в Украине: как украинские школы пережили первые волны карантина», передает «Интерфакс-Украина». Онлайн-исследование проведено Украинским институтом будущего в партнерстве с «Нью Имидж Маркетинг Групп».

По данным опроса, 32% украинских выпускников считают, что лучше обучатся в топовом украинском вузе, еще 30% считают, что обучатся необходимо только в Украине. При этом 20% хотят получать образование только за границей, еще 20% затруднились ответить.

61% респондентов назвали университет важным пространством социализации, поиска друзей и будущих партнеров. 49% респондентов считают, что в обществе сложился определенный стереотип о том, что образование является залогом успеха.

Накануне исследование LibertyReport.ai показало, что почти половина украинцев (46%) против введения двойного гражданства для граждан нашей страны.

Киевский международный институт социологии и «Левада-центре» провели опрос, который показал, как на самом деле украинцы относятся к России и наоборот.