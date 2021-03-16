Козак дал жесткий ответ Киеву: Россия не будет вести переговоры в ТКГ по Донбассу на их условиях

Дмитрий Козак четко обозначил, что сейчас происходит на переговорах в ТКГ. По классике жанра украинская сторона затягивала процесс переговоров, и сама зашла в непролазный тупик.

Сначала Ермак с пеной у рта рассказывал о существующем мирном плане по Донбассу, сейчас оказывается, что ни одна сторона переговоров этот план в глаза не видела. То, о чем так долго долдонил Зеленский со своими прихвостнями, по словам российского представителя, оказалось мифом. Но отсутствие реального прогресса в урегулировании конфликта не заменишь никакими терминами.

Козак пояснил, что то, что Зеленский выдает за «мирный план» было все лишь «очередной попыткой представителей Германии и Франции согласовать «компромиссный проект» рекомендаций «нормандского формата» для Контактной группы в целях подготовки там «дорожной карты» по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями». Чувствуете разницу? Мало того, Козак уточняет, что «представленный проект является чрезмерно «компромиссным» в том смысле, что его обтекаемые положения вызовут новые неразрешимые противоречия в Контактной группе».

И здесь узел на украинском Донбассе будет завязываться все туже. И пока все действия «зеленой» власти будут свидетельствовать только об их намерении заморозить конфликт, прогресса в переговорном процессе не будет.

Еще логично, представитель РФ удивился тому, что Украина выступает за весьма странный принцип конфиденциальности «нормандских» переговоров.

Много чему еще удивился Козак. Но, ясно одно. С таким подходом от команды Зеленского-Ермака мира на Донбассе не будет. И Козак дал это понять четко и недвусмысленно.

Источник: korrespondent.net