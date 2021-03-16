Введение жесткого карантина в Украине, которое включает в себя закрытие ресторанов, торговых центров и остановкой транспорта, не рассматривается.

Такое мнение озвучили несколько источников в министерстве здравоохранения Украины и Офисе президента, передает Страна.

Так, в Украине якобы продолжится практика «адаптивного карантина», когда в регионах вводятся разные уровни ограничений в зависимости от ситуации с количеством больных COVID-19.

Однако, не исключается вариант введения дополнительных ограничений вроде сокращения времени работы ресторанов, а также, по инициативе местных властей, возможен перевод детей на дистанционное обучение.

«Но общенационального локдауна как было прошлой весной — не будет. Люди злые. Денег нет. Пока никаких резких движений не планируется, да, и общее настроение президента — не вводить тотальный карантин», — утверждает источник.

Как мы уже рассказывали ранее, более половины (51,5%) украинцев не намерены делать прививку от коронавируса, потому что не доверяют вакцинам, которые применяются в Украине.

Тем временем, в Украине меняют схему вакцинации препаратом CoviShield (индийское торговое название вакцины Oxford/AstraZeneca). В частности принято решение о трехмесячном интервале между дозами вместо первоначальных 28 дней.