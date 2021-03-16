Метеорологи прогнозируют нынешней осенью несколько вспышек солнечной активности или магнитные бури.

У метеочувствительных людей в связи с этим возникают проблемы со здоровьем, ухудшается самочувствие, болит голова до тошноты, ноют суставы, возникают мигрени, бессонницы, депрессии, перепады давления, портится настроение и появляется беспричинная усталость. Но своему организму в этом случае можно помочь, передает «Народная Правда».

В магнитные дни из питания следует исключить все жареное, копченое, жирное и острое. Также не стоит злоупотреблять острыми и довольно душистыми специями.

Главное правило — не переедать! Переедание в дни магнитных бурь может стать пусковым фактором развития сердечного приступа.

Во время магнитных бурь можно устраивать себе молочно-растительные и рыбные диеты, а также яблочно-морковные разгрузочные дни. Также очень полезным в такие дни будет настой ромашки за 30 минут до еды. Облегчит состояние и чай с мятой. И вообще, пейте фруктовые отвары, компоты, морсы и травяные чаи.

Постарайтесь в эти дни не пить крепкий кофе или чай. Можно заварить себе укроп: 1 столовую ложку соцветий укропа настоять в 1,5 стакана кипятка и пить в течение дня.