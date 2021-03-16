Погода в Украине в среду, 17 марта, ожидается дождливой и снежной, осадки накроют почти всю страну. В некоторых областях ожидаются метели, кроме того объявлена высокая опасность схода лавин.

Детальный прогноз опубликовали синоптики Украинского гидрометцентра. Так, на дорогах 17 марта, местами образуется гололедица.

А в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень), а в горах Ивано-Франковщины – высокая опасность (IV уровень).

В Карпатах ожидается значительный снег, объявлен I (желтый) уровень опасности.

В западных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях прогнозируют мокрый снег; в центре, на юге, востоке и севере – дожди. Без осадков только в Черниговской области.

Температура воздуха ночью 17 марта будет колебаться от 0 до 5 тепла, а на Ивано-Франковщине и Киевщине ожидаются морозы до 1 градуса; днем +4… +7, в южных областях до 11 тепла.



В Киеве погода также будет дождливой, ночью от 1 мороза до 1 тепла, днем +5… +7.

Как мы уже рассказывали ранее, погода в Украине в апреле 2021 года ожидается достаточно теплой. Количество прогнозируемых осадков находится в пределах средних многолетних значений.