Во Львове могут ввести локдаун в рамках отдельного города. Это станет реальностью в случае продолжения текущей динамики заболеваемости COVID-19 в городе.

Соответствующее заявление сделал мэр Львова Андрей Садовой.

Он отметил, что в текущей ситуации могут быть закрыты все заведения для остановки увеличения роста заболеваемости.

«В сегодняшней ситуации мы стоим перед вопросом, чтобы закрыть город. И кафе, и рестораны. Все, если динамика не будет замедляться», — заявил Садовый.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения ситуации с COVID-19 во Львове готовы к дополнительным карантинным ограничениям. Их введут, если динамика заболеваемости не улучшится.

Как мы уже рассказывали ранее, смертность весенней волны COVID-19 в Украине уже превысила показатели осенней волны коронавирусной инфекции.

А тем временем, более половины (51,5%) украинцев не намерены делать прививку от коронавируса, потому что не доверяют вакцинам, которые применяются в Украине.