В случае, если Россия достроит газопровод «Северный поток-2«, она может прибегнуть к полномасштабному вторжению в Украину.

Своим мнением в интервью Янине Соколовой поделилась советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», бывшая заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль.

По ее мнению, сейчас газовая труба, расположенная на территории Украины, по которой голубое топливо транзитом идет в Европу, является едва ли не единственным предохранителем против еще большей агрессии Кремля:

«Взорвать трубу, которая ведет к украинской границе, с их стороны они могут легко. И для них это не станет проблемой, если будет «Северный поток». И если они смогут получать деньги за продажу газа в Европе не в связи с транспортировкой через Украину, а без этого. Ну, и тогда в принципе у них нет никаких преград для полного военного вторжения».

Она также добавила, что газовая труба — это предохранитель от такой ситуации. Зеркаль напомнила, что Украина не является членом НАТО и не имеет достаточного военного потенциала, чтобы защитить себя в случае большой войны.

Напомним, в феврале 2021 года стало известно, что крупнейшая глобальная страховая компания Axa покинула проект «Северный поток-2«.

Литва предлагает ЕС заморозить «Северный поток-2» до выборов в России.