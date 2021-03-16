Смертность весенней волны COVID-19 в Украине уже превысила показатели осенней волны коронавирусной инфекции.

Как сообщается на сайте НАН Украины, ученые крайне обеспокоены стремительным ростом смертности от COVID-19 в стране.

Так, 12 декабря было зафиксировано средненедельный рекорд смертности — 225 смертей в сутки. Как подчеркивается, на тот момент это было связано с задержками внесения информации в реестр смертей.

«На самом деле средненедельное число зарегистрированных смертельных случаев никогда не превышало 205 новых смертей в день. Сегодняшнее же число не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, поэтому можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю», — утверждают в НАН.

Тем временем, летальность от COVID-19 в Украине остается около 2,5% после пикового значения 3% в начале февраля, когда было зарегистрировано минимальное количество новых случаев болезни.

Как мы уже рассказывали ранее, в Винницкой области медики пытаются спасти 3-летнего Павла Лутковского, который перестал ходить и говорить после перенесенного еще год назад коронавируса.

В то же время, более половины (51,5%) украинцев не намерены делать прививку от коронавируса, потому что не доверяют вакцинам, которые применяются в Украине.