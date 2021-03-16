Пенсионный фонд массово проверяет назначенные пенсии и в случае обнаружения нарушений, задним числом снижает выплату и заставляет вернуть разницу в бюджет. Напомним, украинцев могут лишить пенсии из-за ошибка в фамилии, а также из-за длительного периода, в течение которого пенсионер не забирал деньги.

Как пишет «Обозреватель» уже известно о десятках случаев, когда чиновники забирали деньги.

К примеру, 12 марта Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел иск пенсионера к местному Пенсионному фонду. Чиновники обнаружили, что на справке о заработной плате нет кода компании и уменьшили пенсию с 12,2 до 4 тыс. грн.

«При инвентаризации по справкам, выданным начиная с января 1992 года, по которым в помесячном расчете размер заработной платы или сумма дохода превышает 5,6 размера средней заработной платы в Украине на день получения указанных сумм, проводится проверка обоснованности их выдачи и соответствия указанных в них сумм заработной платы (дохода) первичными документами, если в пенсионном деле отсутствуют материалы такой проверки», – говорится в пояснении суда. На этот раз админсуд занял позицию истца и обязал вернуть «старую» пенсию.

В Одесской области Ильичевский городской суд 2 марта удовлетворил иск Пенсионного фонда к местному студенту (получал пенсию по утрате кормильца) и обязал вернуть государству 6,2 тыс. грн. Как говорится в материалах, студент был отчислен из учебного заведения, потерял право получать выплату, но продолжал брать деньги.

11 марта Луганский окружной административный суд рассмотрел иск местного жителя, который требовал пересмотреть перерасчет пенсии с 5,9 до 5,5 тыс. грн. Кроме того, Пенсионный фонд обязал каждый месяц возвращать в бюджет 331,6 грн. Причина – при проверке оказалось, что часть стажа сомнительная.

Как сообщалось ранее, накопительную пенсионную систему хотят внедрить в Украине в 2021 году — те украинцы, которые сейчас работают, будут откладывать часть своей зарплаты на личный счет. Однако размер второй выплаты в лучшем случае будет на 3% выше, чем отложенная сумма.

Также сообщалось, что зарплаты в Украине в 2021 году собираются повысить своим сотрудникам 23% работодателей.