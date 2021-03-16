Жители села Счастливое в Херсонской области, где накануне изнасиловали и убили 7-летнюю Машу Борисову, говорят, что подозреваемый держал в страхе все село, отличался неадекватностью, демонстрировал детям гениталии. При этом некоторые не верят в то, что убил Машу именно он, люди соглашаются, 62-летний Николай был неадекватным, но на убийство не способен.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Украина 24».

Жительница села Александра Юнгина заявляет, что мужчина держал в страхе все село, отличался своей неадекватностью, а также показывал детям гениталии. По ее словам, Николай жил один, по соседству с убитой Машей, и дружил с ее отцом. Когда мужчина был трезвым он никого не трогал, а вот когда выпивал спиртное — все его боялись, поскольку знали, что у него три судимости за хулиганство и избиение людей:

«Я его боялась, если выпьет. Я даже не выходила из квартиры. Это очень жестокий человек, так как были уже избиения людей… И душил, вот детей душил, показывал гениталии свои».

А по словам соседки Натальи Глобовой, именно над ее детьми мужчина издевался:

«Я написала заявление по поводу того, что душит детей, показывал гениталии. Полиция ко мне приехала, его забрали, но через час его отпустили. Как нам сказала полиция – ну не было же тяжких телесных повреждений».

Односельчане Николая не могут поверить в то, что он способен на убийство. По их словам, он был неадекватным, но такого исхода они не могли предположить. Люди отмечали, что мужчина мог убить кошку, но человека — нет.

Как сообщалось ранее, местные жители начали боятся выпускать своих детей на улицы и угрожают самосудом подозреваемому.

Экспертиза подтвердила гибель девочки от механической асфиксии. Кроме того, экспертиза подтвердила, Машу изнасиловали.