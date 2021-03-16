Россия исключает возможность проведения нового референдума о статусе оккупированного Крыма. При этом Кремль продолжит «защищать русскоязычное население» на Донбассе.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков очередной раз заявил, что «референдум», который провели в Крыму в 2014 году, был «законным с точки зрения международного права и украинского законодательства». Новый референдум Россия исключает:

«Это будет являться нарушением основного закона Российской Федерации. Поскольку речи о нарушении основного закона РФ идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем».

На вопрос о том, готова ли Россия нанести военный удар по подконтрольной Украине территории при эскалации на Донбассе, он призвал ориентироваться на официальные заявления Кремля.

«Вы обращайте внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальные высказывания и всегда исходите из того, что России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке», — подчеркнул Песков.

Как сообщалось ранее, власти аннексированного Крыма собираются подать в суд на Украину из-за водной блокады, а сумма иска может составить 10-20 трлн рублей (136,75 — 273,5 млрд долларов).

В МИД России заявили, что участие любых стран и организаций в инициативе «Крымская платформа» будут расцениваться недружественный в отношении РФ шаг, и как «прямое посягательство на ее территориальную целостность».