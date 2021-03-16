В Украине производителей вакцин, владельца регистрационного удостоверения могут освободить от гражданской ответственности за любые последствия прививок.

Соответствующий законопроект №5247 уже зарегистрировали в Верховной Раде.

Закон предусматривает, что после госрегистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения Министерство здравоохранения по решению Кабинета министров имеет право принимать обязательства от имени Украины.

Речь идет об освобождении от гражданской ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включая их работников, медицинских работников, которые привлечены к вакцинации, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни.

«С учетом обстоятельств, при которых были разработаны вакцины для профилактики COVID-19, которые сегодня применяются в пределах разрешения на экстренное применение для борьбы с пандемией, участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин», — указано в пояснительной записке.

Ученые Института эпидемиологии им. Громашевского зафиксировали в Украине абсолютно новый штамм коронавируса. Информация об «украинском штамме» COVID-19 была передана во Всемирную организацию здравоохранения. У нового штамма COVID-19 есть признаки британского вируса и другие, которые ранее не фиксировали в ВОЗ.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заболел COVID-19. Некоторое время назад, он получил первую дозу вакцины Covishield.