Погода в Украине 17 марта будет продиктована влиянием южного циклона, который сейчас господствует над Черным морем.

Об этом у себя в Telegram сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, циклон вместе с атмосферными фронтами будет крутиться против часовой стрелки — большинство регионов завтра будут страдать от дождей.

«17 марта в большинстве областей ожидается дождь, местами с мокрым снегом. В северных областях будет также облачно, однако север, будет практически единственным, который избежит завтра осадков», — предупредила синоптик.

Температура воздуха в Украине в среду начнет постепенно снижаться — на севере, западе, в большинстве центральных областей завтра ожидаются 1-5 градусов тепла. На юге, юго-востоке, а также в Кропивницком и Днепре будет ощутимо теплее — до 11 тепла.

В Киеве 17 марта будет преобладать облачная погода, но без осадков. Температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах 4-5 тепла.

К концу недели будет холодно, потепление ожидается ориентировочно 22-23 марта.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на весну.

Леонид Горбань также предупреждал о том, что погода не спешит радовать украинцев теплом, несмотря на то, что за окном уже весна. Согласно прогнозам, в этом году ожидается холодная и поздняя весна — морозы ожидаются даже в апреле, прохладно будет и после Пасхи (в этом году она отмечается 2 мая).