В Украине меняют схему вакцинации препаратом CoviShield (индийское торговое название вакцины Oxford/AstraZeneca). В частности принято решение о трехмесячном интервале между дозами вместо первоначальных 28 дней.

Такое заявление LIGA.net сделал член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.

Делается это якобы для достижения максимального уровня иммунной защиты.

«Принято решение максимально вакцинировать одной дозой «астры». Это даст нам возможность применить 250 000 доз – тех, которые были зарезервированы для второй дозы (при плане в 28 дней, – ред.)», – сообщил Лапий.

Он также добавил, что эту тему обсуждали давно, а именно с февраля после публикации в журнале The Lancet результатов масштабного исследования эффективности вакцины в Британии. В начале марта эксперты уже рекомендовали Минздраву увеличить интервал.

Накануне британское исследование показало, что эффективность защиты привитого от легких/средних симптомов COVID-19 после одной дозы (с 22 по 90 день после укола) – около 76%. У тех, кто получил второй укол через 12 недель, эффективность была 81,3%. Если вторую дозу давали менее чем через 6 недель, – всего 55,1%. Госпитализаций с COVID-19 в привитой группе не было после первого трехнедельного периода.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области медики пытаются спасти 3-летнего Павла Лутковского, который перестал ходить и говорить после перенесенного еще год назад коронавируса. 15 марта ребенка снова госпитализировали, потому что он стал задыхаться. Врачи отметили, что у ребенка критически низкий вес и пролежни.

Ученые Института эпидемиологии им. Громашевского зафиксировали в Украине абсолютно новый штамм коронавируса. Информация об «украинском штамме» COVID-19 была передана во Всемирную организацию здравоохранения. У нового штамма COVID-19 есть признаки британского вируса и другие, которые ранее не фиксировали в ВОЗ.